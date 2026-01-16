STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,16 Prozent tiefer bei 5 121,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 5 133,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,72 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 138,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 116,82 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,776 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 820,59 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 4 777,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 452,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 12,92 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,17 Prozent auf 91,92 GBP), BP (+ 0,73 Prozent auf 4,41 GBP), National Grid (+ 0,68 Prozent auf 11,89 GBP) und Airbus SE (+ 0,56 Prozent auf 216,15 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-4,69 Prozent auf 162,55 CHF), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Rio Tinto (-1,99 Prozent auf 63,39 GBP), GSK (-1,87 Prozent auf 18,14 GBP) und Nestlé (-1,39 Prozent auf 75,46 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 13 546 446 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 420,237 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

