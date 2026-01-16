Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Performance 16.01.2026 15:58:41

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

STOXX 50-Handel am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,16 Prozent tiefer bei 5 121,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 5 133,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,72 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 138,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 116,82 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,776 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 820,59 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 4 777,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 452,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 12,92 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,17 Prozent auf 91,92 GBP), BP (+ 0,73 Prozent auf 4,41 GBP), National Grid (+ 0,68 Prozent auf 11,89 GBP) und Airbus SE (+ 0,56 Prozent auf 216,15 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-4,69 Prozent auf 162,55 CHF), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Rio Tinto (-1,99 Prozent auf 63,39 GBP), GSK (-1,87 Prozent auf 18,14 GBP) und Nestlé (-1,39 Prozent auf 75,46 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 13 546 446 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 420,237 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Underweight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
