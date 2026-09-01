Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Performance im Blick
|
01.09.2026 15:58:53
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent auf 5 422,76 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 5 430,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 429,29 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 438,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 387,75 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 5 454,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 157,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 563,87 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,39 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 6,47 Prozent auf 131,24 CHF), BP (+ 4,53 Prozent auf 5,38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,14 Prozent auf 34,16 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR) und GSK (+ 1,54 Prozent auf 18,82 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rolls-Royce (-3,87 Prozent auf 14,71 GBP), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), UniCredit (-2,03 Prozent auf 82,94 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR) und Siemens Energy (-1,93 Prozent auf 139,44 EUR) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 26 613 159 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie hat mit 6,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 424,60
|-2,41%
|BP plc (British Petrol)
|6,35
|3,93%
|GSK PLC Registered Shs
|21,86
|1,20%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,67
|-1,61%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|524,00
|1,20%
|Novartis AG
|139,96
|6,43%
|Richemont
|200,30
|-1,91%
|Rolls-Royce Plc
|17,12
|-2,01%
|SAP SE
|184,30
|-3,20%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,86
|1,24%
|Siemens AG
|278,15
|-2,20%
|Siemens Energy AG
|141,20
|-1,08%
|UniCredit S.p.A.
|83,36
|-0,80%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 406,27
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.