Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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STOXX 50-Performance im Blick 01.09.2026 15:58:53

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der STOXX 50 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent auf 5 422,76 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 5 430,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 429,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 438,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 387,75 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 5 454,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 157,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 563,87 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,39 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 6,47 Prozent auf 131,24 CHF), BP (+ 4,53 Prozent auf 5,38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,14 Prozent auf 34,16 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR) und GSK (+ 1,54 Prozent auf 18,82 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rolls-Royce (-3,87 Prozent auf 14,71 GBP), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), UniCredit (-2,03 Prozent auf 82,94 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR) und Siemens Energy (-1,93 Prozent auf 139,44 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 26 613 159 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie hat mit 6,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 424,60 -2,41% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,35 3,93% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,86 1,20% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,67 -1,61% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 524,00 1,20% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 139,96 6,43% Novartis AG
Richemont 200,30 -1,91% Richemont
Rolls-Royce Plc 17,12 -2,01% Rolls-Royce Plc
SAP SE 184,30 -3,20% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,86 1,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 278,15 -2,20% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,20 -1,08% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,36 -0,80% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 406,27 -0,42%

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