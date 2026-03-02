Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index im Blick
|
02.03.2026 12:27:03
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,51 Prozent tiefer bei 5 214,19 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,676 Prozent leichter bei 5 258,47 Punkten, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 190,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 258,47 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 02.02.2026, mit 5 141,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 802,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, mit 4 761,56 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,05 Prozent auf 31,37 GBP), BP (+ 1,73 Prozent auf 4,86 GBP), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), National Grid (+ 1,04 Prozent auf 14,06 GBP) und Rio Tinto (+ 0,59 Prozent auf 73,78 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF), HSBC (-4,00 Prozent auf 13,38 GBP), Siemens (-3,09 Prozent auf 239,75 EUR), UniCredit (-2,77 Prozent auf 70,27 EUR) und Allianz (-2,41 Prozent auf 373,00 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 522 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
13:06
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:06
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:57
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
09:57
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:57
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|371,60
|-2,60%
|ASML NV
|1 203,00
|-1,44%
|BNP Paribas S.A.
|92,07
|-2,58%
|BP plc (British Petrol)
|5,62
|2,85%
|HSBC Holdings plc
|15,22
|-3,06%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,63
|-2,82%
|National Grid plc
|16,00
|1,27%
|Novartis AG
|142,25
|0,14%
|Rheinmetall AG
|1 669,00
|0,24%
|Richemont
|162,40
|-5,69%
|Rio Tinto plc
|84,30
|0,63%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,16
|2,80%
|Siemens AG
|239,00
|-2,83%
|UniCredit S.p.A.
|70,03
|-2,61%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 214,82
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.