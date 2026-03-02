Shell Aktie

Index im Blick 02.03.2026 12:27:03

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag schwächer.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,51 Prozent tiefer bei 5 214,19 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,676 Prozent leichter bei 5 258,47 Punkten, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 190,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 258,47 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 02.02.2026, mit 5 141,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 802,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, mit 4 761,56 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,05 Prozent auf 31,37 GBP), BP (+ 1,73 Prozent auf 4,86 GBP), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), National Grid (+ 1,04 Prozent auf 14,06 GBP) und Rio Tinto (+ 0,59 Prozent auf 73,78 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF), HSBC (-4,00 Prozent auf 13,38 GBP), Siemens (-3,09 Prozent auf 239,75 EUR), UniCredit (-2,77 Prozent auf 70,27 EUR) und Allianz (-2,41 Prozent auf 373,00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 522 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Allianz 371,60 -2,60% Allianz
ASML NV 1 203,00 -1,44% ASML NV
BNP Paribas S.A. 92,07 -2,58% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,62 2,85% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,22 -3,06% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,63 -2,82% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 16,00 1,27% National Grid plc
Novartis AG 142,25 0,14% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 669,00 0,24% Rheinmetall AG
Richemont 162,40 -5,69% Richemont
Rio Tinto plc 84,30 0,63% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,16 2,80% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 239,00 -2,83% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 70,03 -2,61% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 214,82 -1,50%

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

