STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag schwächer.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,51 Prozent tiefer bei 5 214,19 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,676 Prozent leichter bei 5 258,47 Punkten, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 190,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 258,47 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 02.02.2026, mit 5 141,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 802,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, mit 4 761,56 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,05 Prozent auf 31,37 GBP), BP (+ 1,73 Prozent auf 4,86 GBP), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), National Grid (+ 1,04 Prozent auf 14,06 GBP) und Rio Tinto (+ 0,59 Prozent auf 73,78 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF), HSBC (-4,00 Prozent auf 13,38 GBP), Siemens (-3,09 Prozent auf 239,75 EUR), UniCredit (-2,77 Prozent auf 70,27 EUR) und Allianz (-2,41 Prozent auf 373,00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 522 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

