Stoxx Europe 50
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|STOXX 50-Marktbericht
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25.11.2026 12:26:53
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester
Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent fester bei 5 275,21 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 5 261,70 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 299,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 261,70 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 496,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 742,54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,42 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 1,98 Prozent auf 50,54 GBP), BAT (+ 1,55 Prozent auf 45,22 GBP), Richemont (+ 1,48 Prozent auf 174,65 CHF), GSK (+ 1,45 Prozent auf 19,28 GBP) und Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 87,48 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-2,27 Prozent auf 74,32 EUR), Rolls-Royce (-2,03 Prozent auf 12,76 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,70 Prozent auf 5,62 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,37 Prozent auf 35,39 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 034 238 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 490,329 Mrd. Euro den größten Anteil.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 163,00
|-4,77%
|Barclays plc
|4,77
|-1,08%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,00
|1,89%
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|-0,08%
|GSK PLC Registered Shs
|23,01
|0,88%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,60
|-2,08%
|Nestlé SA (Nestle)
|96,12
|1,91%
|Richemont
|190,95
|0,79%
|Rolls-Royce Plc
|15,21
|-2,76%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,43
|0,08%
|Siemens AG
|253,55
|-1,67%
|Siemens Energy AG
|115,46
|-3,51%
|UniCredit S.p.A.
|74,06
|-2,69%
|Unilever PLC
|60,52
|2,18%
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