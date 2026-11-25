Für den STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent fester bei 5 275,21 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 5 261,70 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 299,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 261,70 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 496,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 742,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,42 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 1,98 Prozent auf 50,54 GBP), BAT (+ 1,55 Prozent auf 45,22 GBP), Richemont (+ 1,48 Prozent auf 174,65 CHF), GSK (+ 1,45 Prozent auf 19,28 GBP) und Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 87,48 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-2,27 Prozent auf 74,32 EUR), Rolls-Royce (-2,03 Prozent auf 12,76 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,70 Prozent auf 5,62 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,37 Prozent auf 35,39 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 034 238 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 490,329 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at