Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Kursentwicklung im Fokus
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11.05.2026 09:29:24
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,21 Prozent fester bei 5 081,35 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 5 071,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 081,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 069,78 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 5 108,16 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.02.2026, einen Stand von 5 158,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 463,23 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,74 Prozent auf 5,45 GBP), BAT (+ 1,45 Prozent auf 43,29 GBP), RELX (+ 1,18 Prozent auf 24,89 GBP), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 147,76 EUR) und GSK (+ 1,00 Prozent auf 18,62 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1,40 Prozent auf 5,79 EUR), Airbus SE (-1,26 Prozent auf 177,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 498,00 EUR), Enel (-0,74 Prozent auf 9,58 EUR) und Richemont (-0,63 Prozent auf 157,40 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 607 869 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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