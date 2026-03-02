STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt letztendlich ab

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,75 Prozent schwächer bei 5 201,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,676 Prozent schwächer bei 5 258,47 Punkten in den Montagshandel, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 186,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 258,47 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 141,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der STOXX 50 4 802,70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 4 761,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,14 Prozent auf 4,88 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,90 Prozent auf 31,32 GBP), Rolls-Royce (+ 1,54 Prozent auf 13,54 GBP), National Grid (+ 0,65 Prozent auf 14,00 GBP) und Rio Tinto (+ 0,01 Prozent auf 73,36 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-5,72 Prozent auf 148,25 CHF), HSBC (-4,42 Prozent auf 13,32 GBP), UniCredit (-3,82 Prozent auf 69,51 EUR), Siemens (-3,72 Prozent auf 238,20 EUR) und Enel (-3,39 Prozent auf 9,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 70 412 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 475,375 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

