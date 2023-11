STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt zum Start ab

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Freitag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,26 Prozent im Minus bei 3 896,79 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 3 901,33 Punkten, nach 3 907,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 3 901,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 890,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,523 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bei 3 949,89 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 4 013,83 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2022, einen Stand von 3 676,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 5,73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Allianz (+ 2,23 Prozent auf 227,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 373,70 EUR), Zurich Insurance (+ 0,83 Prozent auf 435,60 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 84,99 CHF) und BP (+ 0,49 Prozent auf 4,78 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Diageo (-8,07 Prozent auf 29,83 GBP), Richemont (-3,42 Prozent auf 108,70 CHF), AstraZeneca (-1,23 Prozent auf 103,08 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 56,73 EUR) und UBS (-0,90 Prozent auf 22,09 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 839 202 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 375,227 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

