ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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30.10.2026 17:58:42
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent leichter bei 5 391,74 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,268 Prozent auf 5 396,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,92 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 382,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 412,23 Punkten lag.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 323,30 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 5 459,40 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 4 784,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,77 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 6,96 Prozent auf 139,60 GBP), RELX (+ 2,64 Prozent auf 29,92 GBP), Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), GSK (+ 2,26 Prozent auf 18,55 GBP) und Novo Nordisk (+ 2,21 Prozent auf 266,10 DKK). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Barclays (-3,95 Prozent auf 4,15 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Rolls-Royce (-3,17 Prozent auf 12,39 GBP) und Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 29 988 121 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Die BP-Aktie hat mit 6,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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