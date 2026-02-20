STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitag sprang der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,78 Prozent auf 5 252,63 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,171 Prozent auf 5 220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 212,01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 216,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 267,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 027,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 732,23 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 4 701,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 267,15 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 3,90 Prozent auf 18,51 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,27 Prozent auf 5,86 EUR), Richemont (+ 2,27 Prozent auf 162,30 CHF), BAT (+ 2,15 Prozent auf 45,69 GBP) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 245,15 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-2,38 Prozent auf 4,68 GBP), Novo Nordisk (-2,08 Prozent auf 301,00 DKK), Nestlé (-0,64 Prozent auf 80,91 CHF), GSK (-0,58 Prozent auf 22,13 GBP) und Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1 740,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 27 721 652 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 482,486 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

