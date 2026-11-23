Zum Handelsende ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,05 Prozent nach oben auf 5 292,48 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,254 Prozent fester bei 5 199,31 Punkten in den Handel, nach 5 186,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 297,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 197,93 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5 489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4 713,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Rolls-Royce (+ 4,97 Prozent auf 13,36 GBP), Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF) und Siemens (+ 4,12 Prozent auf 265,15 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,82 EUR), RELX (-1,44 Prozent auf 29,33 GBP), UniCredit (-1,32 Prozent auf 77,15 EUR), Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF) und BP (-0,58 Prozent auf 5,47 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 29 702 841 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at