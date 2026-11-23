Stoxx Europe 50
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23.11.2026 17:58:45
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen
Zum Handelsende ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,05 Prozent nach oben auf 5 292,48 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,254 Prozent fester bei 5 199,31 Punkten in den Handel, nach 5 186,16 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 297,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 197,93 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5 489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4 713,52 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Rolls-Royce (+ 4,97 Prozent auf 13,36 GBP), Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF) und Siemens (+ 4,12 Prozent auf 265,15 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,82 EUR), RELX (-1,44 Prozent auf 29,33 GBP), UniCredit (-1,32 Prozent auf 77,15 EUR), Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF) und BP (-0,58 Prozent auf 5,47 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 29 702 841 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,64
|6,54%
|ASML NV
|1 273,20
|10,60%
|Barclays plc
|4,92
|5,12%
|BP plc (British Petrol)
|6,54
|0,60%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,84
|-1,55%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,52
|0,36%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,16
|0,57%
|Rheinmetall AG
|724,30
|6,34%
|Rolls-Royce Plc
|16,05
|6,69%
|Siemens AG
|265,05
|6,23%
|Siemens Energy AG
|126,70
|9,22%
|UniCredit S.p.A.
|77,01
|-1,17%
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