STOXX 50-Kursentwicklung 19.01.2026 12:26:38

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt mittags

STOXX 50-Handel aktuell.

Am Montag sinkt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,35 Prozent auf 5 058,52 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 095,44 Zählern und damit 0,631 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 127,82 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 057,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 095,44 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 883,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 471,05 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,04 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 960,00 EUR), BAT (+ 0,75 Prozent auf 43,58 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 27,21 EUR), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 578,20 CHF) und Rio Tinto (-0,02 Prozent auf 63,46 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,56 Prozent auf 155,60 CHF), Enel (-3,20 Prozent auf 9,09 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 60,00 CHF), Diageo (-2,43 Prozent auf 16,15 GBP) und SAP SE (-2,42 Prozent auf 197,26 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 271 750 Aktien gehandelt. Mit 452,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,45 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,21 Prozent.

