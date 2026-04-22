STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt mittags

Beim STOXX 50 stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 5 064,54 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 5 085,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 074,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 101,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 064,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 4 778,22 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Stand von 5 055,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 234,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,86 Prozent auf 5,74 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 75,56 CHF), Rio Tinto (+ 1,18 Prozent auf 73,76 GBP), National Grid (+ 1,00 Prozent auf 12,66 GBP) und UBS (+ 0,84 Prozent auf 33,77 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-3,79 Prozent auf 27,70 EUR), Rolls-Royce (-2,87 Prozent auf 11,47 GBP), UniCredit (-2,85 Prozent auf 66,04 EUR), Richemont (-2,15 Prozent auf 152,50 CHF) und Airbus SE (-0,93 Prozent auf 168,86 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 377 516 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 479,845 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at