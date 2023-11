STOXX 50 aktuell: STOXX 50 steigt

Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 1,00 Prozent auf 3 849,97 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 3 824,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 811,86 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 814,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 855,59 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 919,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 015,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 566,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 4,46 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Zähler.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 2,87 Prozent auf 21,83 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,74 Prozent auf 385,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,64 Prozent auf 56,34 EUR), Roche (+ 1,56 Prozent auf 237,50 CHF) und BAT (+ 1,56 Prozent auf 24,92 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BASF (-2,40 Prozent auf 42,49 EUR), GSK (-2,35 Prozent auf 14,23 GBP), Bayer (-0,90 Prozent auf 40,30 EUR), BP (-0,06 Prozent auf 5,02 GBP) und RELX (-0,03 Prozent auf 28,67 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 15 575 023 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 406,011 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at