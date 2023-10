STOXX 50 aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsstart

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:11 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 3 955,81 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,013 Prozent leichter bei 3 944,31 Punkten, nach 3 944,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 956,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 941,05 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Wert von 4 021,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 924,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der STOXX 50 auf 3 418,65 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 7,33 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 1,11 Prozent auf 110,94 GBP), Roche (+ 0,87 Prozent auf 254,35 CHF), Diageo (+ 0,83 Prozent auf 31,10 GBP), Siemens (+ 0,64 Prozent auf 134,76 EUR) und SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 123,44 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Glencore (-0,77 Prozent auf 4,59 GBP), Rio Tinto (-0,56 Prozent auf 51,88 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 64,41 EUR), UBS (-0,45 Prozent auf 22,35 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,44 Prozent auf 38,85 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 1 718 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 429,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at