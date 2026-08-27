National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Kursentwicklung
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27.08.2026 15:59:09
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste
Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,87 Prozent schwächer bei 5 447,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,115 Prozent stärker bei 5 501,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 501,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 446,65 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,644 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 27.07.2026, mit 5 420,84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 217,70 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 587,15 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,88 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,98 Prozent auf 90,34 GBP), SAP SE (+ 3,29 Prozent auf 185,94 EUR), Rheinmetall (+ 2,83 Prozent auf 1 171,00 EUR), RELX (+ 1,59 Prozent auf 26,27 GBP) und Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 153,32 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,66 Prozent auf 27,87 EUR), Nestlé (-2,37 Prozent auf 77,98 CHF), GSK (-2,25 Prozent auf 18,57 GBP), National Grid (-2,11 Prozent auf 11,58 GBP) und Enel (-2,01 Prozent auf 9,32 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 670 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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