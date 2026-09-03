SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|STOXX 50-Marktbericht
|
03.09.2026 15:58:52
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent stärker bei 5 414,02 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 433,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 397,25 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 5 467,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 152,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 548,44 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,22 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 4,25 Prozent auf 26,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 89,18 GBP), SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Roche (+ 1,66 Prozent auf 355,00 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,87 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-3,43 Prozent auf 183,05 CHF), Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 069,00 EUR), Siemens (-1,50 Prozent auf 269,70 EUR), Nestlé (-1,21 Prozent auf 77,68 CHF) und Unilever (-0,93 Prozent auf 47,38 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 695 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 553,229 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
03.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.26
|SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in Zürich: SMI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mittags in Grün (finanzen.at)
|
03.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 415,20
|-2,59%
|BP plc (British Petrol)
|6,25
|-1,23%
|Deutsche Telekom AG
|28,86
|-0,99%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,74
|0,45%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,55
|1,53%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,69
|-0,61%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,34
|3,57%
|Rheinmetall AG
|1 072,20
|-1,85%
|Richemont
|195,55
|-2,81%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|380,52
|2,83%
|SAP SE
|186,22
|2,87%
|Siemens AG
|270,45
|-1,04%
|Unilever PLC
|55,33
|-0,41%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 423,01
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.