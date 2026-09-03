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STOXX 50-Marktbericht 03.09.2026 15:58:52

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Der STOXX 50 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent stärker bei 5 414,02 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 433,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 397,25 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 5 467,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 152,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 548,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,22 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 4,25 Prozent auf 26,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 89,18 GBP), SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Roche (+ 1,66 Prozent auf 355,00 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,87 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-3,43 Prozent auf 183,05 CHF), Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 069,00 EUR), Siemens (-1,50 Prozent auf 269,70 EUR), Nestlé (-1,21 Prozent auf 77,68 CHF) und Unilever (-0,93 Prozent auf 47,38 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 695 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 553,229 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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