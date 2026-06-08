STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,31 Prozent leichter bei 5 173,19 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 5 178,45 Punkte an der Kurstafel, nach 5 189,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 178,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 134,92 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 4 991,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 589,76 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,36 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 2,27 Prozent auf 45,04 GBP), BP (+ 1,04 Prozent auf 5,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,90 Prozent auf 32,57 GBP), HSBC (+ 0,71 Prozent auf 13,70 GBP) und Enel (+ 0,43 Prozent auf 9,66 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen UniCredit (-3,32 Prozent auf 71,03 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,10 Prozent auf 5,51 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 264,60 EUR), SAP SE (-1,28 Prozent auf 159,42 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,23 Prozent auf 82,08 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 335 720 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at