STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 5 374,68 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,080 Prozent tiefer bei 5 380,79 Punkten in den Handel, nach 5 385,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 407,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 365,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 5 325,79 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 5 131,42 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 4 499,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,42 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 489,89 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 152,64 EUR), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 196,75 CHF), UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 80,83 EUR), BP (+ 0,93 Prozent auf 5,22 GBP) und RELX (+ 0,88 Prozent auf 25,18 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Enel (-2,59 Prozent auf 9,93 EUR), GSK (-1,80 Prozent auf 18,82 GBP), AstraZeneca (-1,70 Prozent auf 123,80 GBP), National Grid (-1,67 Prozent auf 12,36 GBP) und Novartis (-1,52 Prozent auf 123,10 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 863 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 592,387 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie hat mit 7,42 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at