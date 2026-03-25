ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursverlauf
|
25.03.2026 09:30:00
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,33 Prozent auf 4 906,26 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 4 861,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 861,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 906,89 Zählern.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,22 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 295,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 892,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 698,79 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Rolls-Royce (+ 2,96 Prozent auf 12,00 GBP), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,52 Prozent auf 5,21 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,03 Prozent auf 34,25 GBP), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), BP (-0,34 Prozent auf 5,56 GBP), RELX (-0,33 Prozent auf 24,22 GBP) und Unilever (-0,29 Prozent auf 45,15 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 080 927 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 463,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
25.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
25.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|168,36
|1,83%
|ASML NV
|1 204,00
|-0,82%
|BNP Paribas S.A.
|84,13
|0,55%
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|2,91%
|Deutsche Telekom AG
|32,22
|-0,74%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,22
|1,65%
|Novo Nordisk
|31,64
|-0,57%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,96
|0,07%
|Rolls-Royce Plc
|13,78
|1,32%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,50
|1,09%
|Siemens AG
|211,30
|-0,24%
|Siemens Energy AG
|157,90
|3,54%
|Unilever PLC
|52,55
|0,63%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 907,68
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.