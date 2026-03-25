STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Das macht der STOXX 50 am Morgen.

Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,33 Prozent auf 4 906,26 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 4 861,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 861,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 906,89 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,22 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 295,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 892,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 698,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Rolls-Royce (+ 2,96 Prozent auf 12,00 GBP), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,52 Prozent auf 5,21 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,03 Prozent auf 34,25 GBP), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), BP (-0,34 Prozent auf 5,56 GBP), RELX (-0,33 Prozent auf 24,22 GBP) und Unilever (-0,29 Prozent auf 45,15 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 080 927 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 463,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at