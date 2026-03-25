ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 25.03.2026 09:30:00

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Das macht der STOXX 50 am Morgen.

Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,33 Prozent auf 4 906,26 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 4 861,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 861,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 906,89 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,22 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 295,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 892,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 698,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Rolls-Royce (+ 2,96 Prozent auf 12,00 GBP), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,52 Prozent auf 5,21 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,03 Prozent auf 34,25 GBP), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), BP (-0,34 Prozent auf 5,56 GBP), RELX (-0,33 Prozent auf 24,22 GBP) und Unilever (-0,29 Prozent auf 45,15 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 080 927 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 463,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
19.03.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
16.03.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 168,36 1,83% Airbus SE
ASML NV 1 204,00 -0,82% ASML NV
BNP Paribas S.A. 84,13 0,55% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,50 2,91% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 32,22 -0,74% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,22 1,65% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novo Nordisk 31,64 -0,57% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,96 0,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 13,78 1,32% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,50 1,09% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 211,30 -0,24% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,90 3,54% Siemens Energy AG
Unilever PLC 52,55 0,63% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 907,68 1,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen