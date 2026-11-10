Stoxx Europe 50
|
5 463,95
|
15,11
|
0,28 %
|Index im Blick
|
10.11.2026 12:26:34
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,86 Prozent stärker bei 5 495,62 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,452 Prozent fester bei 5 473,47 Punkten, nach 5 448,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 473,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 501,99 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 5 305,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 541,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 781,32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,86 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 870,90 EUR), Rolls-Royce (+ 2,92 Prozent auf 13,59 GBP), Richemont (+ 2,58 Prozent auf 175,20 CHF), UniCredit (+ 2,50 Prozent auf 83,97 EUR) und UBS (+ 2,48 Prozent auf 40,95 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,96 Prozent auf 36,29 GBP), BP (-1,62 Prozent auf 5,48 GBP), RELX (-0,48 Prozent auf 29,60 GBP), AstraZeneca (-0,46 Prozent auf 140,02 GBP) und SAP SE (-0,43 Prozent auf 210,75 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 768 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 354,80
|0,27%
|AstraZeneca PLC
|167,20
|-0,74%
|Barclays plc
|5,17
|-0,06%
|BP plc (British Petrol)
|6,63
|0,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,40
|0,05%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,74
|0,56%
|Rheinmetall AG
|857,30
|1,35%
|Richemont
|191,05
|2,49%
|Rolls-Royce Plc
|15,97
|0,88%
|SAP SE
|209,50
|-1,11%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|43,46
|-0,99%
|Siemens AG
|274,05
|0,59%
|UBS
|44,08
|1,15%
|UniCredit S.p.A.
|84,03
|2,19%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 463,95
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.