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Index im Blick 10.11.2026 12:26:34

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

Der STOXX 50 verzeichnet heute Kursgewinne.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,86 Prozent stärker bei 5 495,62 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,452 Prozent fester bei 5 473,47 Punkten, nach 5 448,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 473,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 501,99 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 5 305,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 541,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 781,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,86 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 870,90 EUR), Rolls-Royce (+ 2,92 Prozent auf 13,59 GBP), Richemont (+ 2,58 Prozent auf 175,20 CHF), UniCredit (+ 2,50 Prozent auf 83,97 EUR) und UBS (+ 2,48 Prozent auf 40,95 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,96 Prozent auf 36,29 GBP), BP (-1,62 Prozent auf 5,48 GBP), RELX (-0,48 Prozent auf 29,60 GBP), AstraZeneca (-0,46 Prozent auf 140,02 GBP) und SAP SE (-0,43 Prozent auf 210,75 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 768 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 354,80 0,27% ASML NV
AstraZeneca PLC 167,20 -0,74% AstraZeneca PLC
Barclays plc 5,17 -0,06% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,63 0,00% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,40 0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,74 0,56% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 857,30 1,35% Rheinmetall AG
Richemont 191,05 2,49% Richemont
Rolls-Royce Plc 15,97 0,88% Rolls-Royce Plc
SAP SE 209,50 -1,11% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 43,46 -0,99% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 274,05 0,59% Siemens AG
UBS 44,08 1,15% UBS
UniCredit S.p.A. 84,03 2,19% UniCredit S.p.A.

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