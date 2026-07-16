Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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STOXX 50 aktuell 16.07.2026 15:58:47

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit im Minus.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent schwächer bei 5 364,15 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,082 Prozent auf 5 390,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 385,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 340,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 394,85 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,214 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 320,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 095,81 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Wert von 4 473,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,21 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 0,98 Prozent auf 44,33 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,96 Prozent auf 31,60 GBP), Unilever (+ 0,53 Prozent auf 45,83 GBP), BP (+ 0,45 Prozent auf 5,10 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 510,20 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 79,80 CHF), Siemens Energy (-2,80 Prozent auf 147,92 EUR), UBS (-2,39 Prozent auf 43,22 CHF), Rolls-Royce (-2,30 Prozent auf 13,59 GBP) und Rio Tinto (-1,98 Prozent auf 67,31 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 453 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 599,633 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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