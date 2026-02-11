ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50-Kursverlauf
|
11.02.2026 09:29:40
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,11 Prozent tiefer bei 5 148,40 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,119 Prozent tiefer bei 5 147,91 Punkten, nach 5 154,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 146,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 155,34 Punkten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,235 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 085,28 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 4 846,26 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 4 681,73 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,86 Prozent zu. Bei 5 188,91 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 4,13 Prozent auf 76,72 GBP), Rio Tinto (+ 1,88 Prozent auf 72,16 GBP), BP (+ 1,49 Prozent auf 4,55 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,95 Prozent auf 28,59 GBP) und HSBC (+ 0,67 Prozent auf 13,15 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-2,24 Prozent auf 20,98 GBP), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1 599,50 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 175,30 EUR), Airbus SE (-1,05 Prozent auf 189,66 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,84 Prozent auf 6,00 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 334 579 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 466,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,98 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
