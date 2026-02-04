STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,22 Prozent schwächer bei 5 121,96 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,149 Prozent leichter bei 5 125,78 Punkten, nach 5 133,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 150,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 094,18 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 957,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 763,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 577,55 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,32 Prozent nach oben. Bei 5 188,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 6,91 Prozent auf 20,80 GBP), Deutsche Telekom (+ 5,38 Prozent auf 30,38 EUR), Diageo (+ 4,54 Prozent auf 17,74 GBP), Zurich Insurance (+ 3,45 Prozent auf 575,60 CHF) und Nestlé (+ 2,64 Prozent auf 78,09 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novo Nordisk (-17,17 Prozent auf 304,65 DKK), Siemens (-7,17 Prozent auf 242,00 EUR), UBS (-6,25 Prozent auf 34,78 CHF), Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 679,50 EUR) und Rolls-Royce (-1,46 Prozent auf 12,18 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 31 990 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 474,734 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at