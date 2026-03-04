STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 machte am dritten Tag der Woche Gewinne.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 5 102,58 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,148 Prozent stärker bei 5 044,03 Punkten in den Handel, nach 5 036,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 121,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 036,29 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 2,96 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 114,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 820,08 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 718,44 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,93 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 6,03 Prozent auf 245,45 DKK), Rolls-Royce (+ 4,60 Prozent auf 13,63 GBP), Rheinmetall (+ 3,70 Prozent auf 1 638,50 EUR), Siemens (+ 2,85 Prozent auf 232,90 EUR) und Richemont (+ 2,32 Prozent auf 145,55 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-2,88 Prozent auf 15,20 GBP), BP (-2,38 Prozent auf 4,81 GBP), RELX (-1,66 Prozent auf 25,53 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,59 Prozent auf 30,64 GBP) und Nestlé (-0,82 Prozent auf 80,58 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 39 645 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

