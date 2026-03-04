Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX-Handel im Blick
|
04.03.2026 17:59:08
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 5 102,58 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,148 Prozent stärker bei 5 044,03 Punkten in den Handel, nach 5 036,59 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 121,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 036,29 Punkten lag.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 2,96 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 114,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 820,08 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 718,44 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,93 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 6,03 Prozent auf 245,45 DKK), Rolls-Royce (+ 4,60 Prozent auf 13,63 GBP), Rheinmetall (+ 3,70 Prozent auf 1 638,50 EUR), Siemens (+ 2,85 Prozent auf 232,90 EUR) und Richemont (+ 2,32 Prozent auf 145,55 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-2,88 Prozent auf 15,20 GBP), BP (-2,38 Prozent auf 4,81 GBP), RELX (-1,66 Prozent auf 25,53 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,59 Prozent auf 30,64 GBP) und Nestlé (-0,82 Prozent auf 80,58 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 39 645 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
04.03.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50-Börsianer bekommen kalte Füße (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 191,00
|-0,95%
|BNP Paribas S.A.
|88,77
|-1,67%
|BP plc (British Petrol)
|5,61
|1,23%
|Diageo plc
|17,60
|-0,28%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,39
|-1,14%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,03
|0,07%
|Novartis AG
|139,60
|-1,62%
|Novo Nordisk
|33,17
|0,56%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,62
|1,09%
|Rheinmetall AG
|1 611,00
|-2,04%
|Richemont
|159,80
|-1,96%
|Rolls-Royce Plc
|15,68
|-0,63%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|35,57
|0,64%
|Siemens AG
|228,95
|-2,05%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 094,47
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.