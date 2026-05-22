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Kursentwicklung im Fokus 22.05.2026 09:29:09

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Das macht der STOXX 50 am Morgen.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,55 Prozent fester bei 5 187,17 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 5 176,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 158,91 Punkten am Vortag.

Bei 5 192,55 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 176,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 3,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 060,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 555,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,55 Prozent auf 160,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,24 Prozent auf 83,24 CHF), Siemens (+ 1,12 Prozent auf 267,00 EUR), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 152,58 EUR) und RELX (+ 1,05 Prozent auf 24,92 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-0,96 Prozent auf 5,60 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,90 Prozent auf 5,62 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,57 Prozent auf 32,21 GBP), Zurich Insurance (-0,56 Prozent auf 569,40 CHF) und Enel (-0,43 Prozent auf 9,72 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 573 361 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 513,762 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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