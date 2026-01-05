STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montagmorgen.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent aufwärts auf 4 973,98 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,231 Prozent auf 4 968,61 Punkte an der Kurstafel, nach 4 957,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 985,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 968,14 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 4 758,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Wert von 4 316,04 Punkten auf.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,37 Prozent auf 1 704,00 EUR), Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 208,10 EUR), Rolls-Royce (+ 2,03 Prozent auf 12,21 GBP), Rio Tinto (+ 1,64 Prozent auf 60,84 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 59,98 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF), Zurich Insurance (-1,89 Prozent auf 590,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,48 Prozent auf 532,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 27,52 EUR) und Novartis (-0,80 Prozent auf 108,72 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 250 395 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 382,291 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at