ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung im Fokus
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19.05.2026 09:29:01
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain
Am Dienstag gewinnt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,42 Prozent auf 5 089,53 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,139 Prozent stärker bei 5 075,52 Punkten, nach 5 068,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 074,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 094,21 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5 176,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 212,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 554,08 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,67 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,52 Prozent auf 1 213,20 EUR), National Grid (+ 2,23 Prozent auf 12,59 GBP), RELX (+ 1,96 Prozent auf 25,53 GBP) und Unilever (+ 1,34 Prozent auf 43,12 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rio Tinto (-1,86 Prozent auf 75,83 GBP), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 168,94 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 80,74 CHF), Enel (-0,10 Prozent auf 9,63 EUR) und HSBC (-0,07 Prozent auf 13,37 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 203 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 503,587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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