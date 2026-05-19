ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 19.05.2026 09:29:01

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag gewinnt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,42 Prozent auf 5 089,53 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,139 Prozent stärker bei 5 075,52 Punkten, nach 5 068,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 074,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 094,21 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5 176,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 212,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 554,08 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,67 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,52 Prozent auf 1 213,20 EUR), National Grid (+ 2,23 Prozent auf 12,59 GBP), RELX (+ 1,96 Prozent auf 25,53 GBP) und Unilever (+ 1,34 Prozent auf 43,12 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rio Tinto (-1,86 Prozent auf 75,83 GBP), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 168,94 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 80,74 CHF), Enel (-0,10 Prozent auf 9,63 EUR) und HSBC (-0,07 Prozent auf 13,37 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 203 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 503,587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten