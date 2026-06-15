Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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STOXX 50-Kursentwicklung 15.06.2026 09:29:48

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

So bewegt sich der STOXX 50 morgens.

Um 09:13 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,08 Prozent nach oben auf 5 344,97 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,519 Prozent stärker bei 5 315,37 Punkten, nach 5 287,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 315,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 351,84 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 5 047,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 976,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 523,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Bei 5 351,84 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 4,50 Prozent auf 13,67 GBP), SAP SE (+ 3,19 Prozent auf 144,74 EUR), Airbus SE (+ 3,06 Prozent auf 184,74 EUR), UniCredit (+ 2,80 Prozent auf 75,00 EUR) und Richemont (+ 2,79 Prozent auf 183,90 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3,71 Prozent auf 5,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,51 Prozent auf 31,08 GBP), Rheinmetall (-1,13 Prozent auf 1 192,00 EUR), BAT (-0,30 Prozent auf 46,17 GBP) und Roche (-0,27 Prozent auf 329,10 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die Rolls-Royce-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 420 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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