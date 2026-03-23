STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,47 Prozent auf 4 708,19 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,519 Prozent auf 4 753,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 778,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 703,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 753,41 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 245,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 894,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Stand von 4 684,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,02 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 703,51 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,20 Prozent auf 5,63 GBP), Richemont (+ 0,08 Prozent auf 130,50 CHF), RELX (-0,04 Prozent auf 24,93 GBP), Unilever (-0,28 Prozent auf 45,83 GBP) und HSBC (-0,42 Prozent auf 11,39 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rolls-Royce (-4,27 Prozent auf 11,11 GBP), UniCredit (-3,55 Prozent auf 57,10 EUR), Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 135,95 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 62,42 CHF) und Rheinmetall (-2,96 Prozent auf 1 458,50 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 545 258 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at