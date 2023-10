STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitagmorgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 3 868,29 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0,231 Prozent höher bei 3 868,65 Punkten, nach 3 859,75 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3 872,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 866,29 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 938,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 867,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 401,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,96 Prozent aufwärts. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1,62 Prozent auf 50,38 GBP), UBS (+ 1,41 Prozent auf 22,22 CHF), Glencore (+ 1,22 Prozent auf 4,45 GBP), Zurich Insurance (+ 1,17 Prozent auf 416,80 CHF) und Novartis (+ 1,01 Prozent auf 88,11 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Nestlé (-2,70 Prozent auf 100,12 CHF), Unilever (-1,96 Prozent auf 39,52 GBP), Diageo (-0,88 Prozent auf 30,29 GBP), Reckitt Benckiser (-0,65 Prozent auf 57,82 GBP) und RELX (-0,39 Prozent auf 28,41 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 169 040 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 380,597 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at