Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 13.01.2026 09:28:59

STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent auf 5 108,03 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 5 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 101,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 109,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 4 814,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 719,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 357,26 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,34 Prozent auf 17,14 GBP), Rolls-Royce (+ 0,62 Prozent auf 12,95 GBP), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR), Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR) und HSBC (+ 0,45 Prozent auf 12,08 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-0,86 Prozent auf 139,98 GBP), Enel (-0,69 Prozent auf 9,25 EUR), Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 28,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,20 EUR) und Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 574,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 607 695 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,62 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

mehr Analysen
08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
06.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 217,00 0,30% Airbus SE
ASML NV 1 105,60 0,91% ASML NV
AstraZeneca PLC 161,75 0,75% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 87,55 0,67% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,97 0,95% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,42 -1,04% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 19,80 1,80% Diageo plc
Enel S.p.A. 9,25 -0,60% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 13,96 -0,14% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,01 0,23% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 523,00 -0,46% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 895,00 -0,58% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 15,06 0,13% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 259,00 0,12% Siemens AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 617,80 -0,55% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 112,45 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen