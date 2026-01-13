Enel Aktie
STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50
Um 09:12 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent auf 5 108,03 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 5 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 101,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 109,57 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 4 814,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 719,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 357,26 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,34 Prozent auf 17,14 GBP), Rolls-Royce (+ 0,62 Prozent auf 12,95 GBP), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR), Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR) und HSBC (+ 0,45 Prozent auf 12,08 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-0,86 Prozent auf 139,98 GBP), Enel (-0,69 Prozent auf 9,25 EUR), Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 28,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,20 EUR) und Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 574,20 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 607 695 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,62 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
