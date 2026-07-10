STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitag fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 5 385,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,181 Prozent auf 5 375,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 385,09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 386,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 375,30 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 154,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 108,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 572,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,65 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,78 Prozent auf 25,79 EUR), Rio Tinto (+ 1,51 Prozent auf 67,76 GBP), Roche (+ 1,40 Prozent auf 340,20 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 125,72 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 6,24 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 003,40 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 154,78 EUR), BP (-0,58 Prozent auf 4,79 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,50 Prozent auf 84,26 CHF) und Nestlé (-0,44 Prozent auf 82,94 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 358 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 589,304 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at