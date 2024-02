STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

STOXX 50-Handel am Dienstag.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,45 Prozent auf 4 235,70 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,216 Prozent auf 4 225,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 216,57 Punkten am Vortag.

Bei 4 243,77 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 217,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 097,42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 877,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 856,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 3,51 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 243,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 5,30 Prozent auf 4,78 GBP), HSBC (+ 1,73 Prozent auf 6,30 GBP), SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 166,58 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 45,15 EUR) und Bayer (+ 1,12 Prozent auf 28,91 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil UBS (-3,46 Prozent auf 24,81 CHF), Enel (-1,25 Prozent auf 6,05 EUR), Roche (-1,00 Prozent auf 228,20 CHF), National Grid (-0,91 Prozent auf 10,38 GBP) und BAT (-0,86 Prozent auf 23,58 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 29 262 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 467,062 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at