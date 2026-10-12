AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX-Handel im Blick
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12.10.2026 15:58:51
STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent fester bei 5 332,13 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 312,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 348,44 Einheiten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 332,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 701,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,56 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 962,10 EUR), RELX (+ 1,76 Prozent auf 27,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,73 Prozent auf 88,44 GBP) und HSBC (+ 1,59 Prozent auf 14,18 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-0,20 Prozent auf 119,74 GBP), Rio Tinto (-0,20 Prozent auf 71,12 GBP), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 170,35 CHF), Nestlé (+ 0,08 Prozent auf 76,10 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,12 Prozent auf 13,87 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 330 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,40 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 577,00
|-0,92%
|AstraZeneca PLC
|141,35
|-0,56%
|BP plc (British Petrol)
|6,98
|1,93%
|HSBC Holdings plc
|16,89
|2,36%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,18
|0,41%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,85
|1,81%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,87
|0,26%
|Novartis AG
|128,32
|0,38%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|32,60
|1,37%
|Rheinmetall AG
|960,30
|2,75%
|Richemont
|184,10
|0,49%
|Rio Tinto plc
|84,29
|-0,01%
|Rolls-Royce Plc
|16,42
|0,37%
|SAP SE
|193,54
|1,14%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 332,54
|0,52%
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