AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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STOXX-Handel im Blick 12.10.2026 15:58:51

STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell

STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell

So bewegt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent fester bei 5 332,13 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 312,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 348,44 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 332,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 701,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,56 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 962,10 EUR), RELX (+ 1,76 Prozent auf 27,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,73 Prozent auf 88,44 GBP) und HSBC (+ 1,59 Prozent auf 14,18 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-0,20 Prozent auf 119,74 GBP), Rio Tinto (-0,20 Prozent auf 71,12 GBP), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 170,35 CHF), Nestlé (+ 0,08 Prozent auf 76,10 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,12 Prozent auf 13,87 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 330 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,40 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 577,00 -0,92% ASML NV
AstraZeneca PLC 141,35 -0,56% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,98 1,93% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,89 2,36% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,18 0,41% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,85 1,81% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 81,87 0,26% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 128,32 0,38% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 32,60 1,37% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 960,30 2,75% Rheinmetall AG
Richemont 184,10 0,49% Richemont
Rio Tinto plc 84,29 -0,01% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,42 0,37% Rolls-Royce Plc
SAP SE 193,54 1,14% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 332,54 0,52%

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