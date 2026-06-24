STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

Kaum verändert zeigte sich der STOXX 50 zum Handelsschluss.

Schlussendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5 332,21 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,055 Prozent fester bei 5 327,14 Punkten, nach 5 324,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 340,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 315,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,055 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5 197,99 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Stand von 4 842,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 474,73 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,57 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 4,01 Prozent auf 185,50 CHF), Nestlé (+ 3,33 Prozent auf 82,89 CHF), AstraZeneca (+ 2,35 Prozent auf 139,10 GBP), Roche (+ 2,09 Prozent auf 332,00 CHF) und Unilever (+ 2,03 Prozent auf 45,44 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-18,65 Prozent auf 949,00 EUR), BP (-3,73 Prozent auf 4,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,93 Prozent auf 29,47 GBP), Siemens Energy (-1,62 Prozent auf 159,86 EUR) und Rio Tinto (-1,39 Prozent auf 71,63 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 32 210 854 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 638,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at