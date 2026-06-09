STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,34 Prozent stärker bei 5 198,41 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,138 Prozent auf 5 173,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 180,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 172,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 205,51 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 070,72 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 4 972,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 584,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,87 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,63 Prozent auf 5,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,97 Prozent auf 1 223,40 EUR), UBS (+ 1,77 Prozent auf 38,51 CHF), Zurich Insurance (+ 1,71 Prozent auf 558,00 CHF) und Allianz (+ 1,71 Prozent auf 380,50 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil GSK (-2,61 Prozent auf 18,63 GBP), AstraZeneca (-1,88 Prozent auf 135,36 GBP), HSBC (-1,69 Prozent auf 13,48 GBP), SAP SE (-1,42 Prozent auf 155,86 EUR) und Roche (-1,21 Prozent auf 318,80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 822 431 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at