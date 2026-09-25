Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|STOXX 50 im Blick
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25.09.2026 12:26:31
STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent fester bei 5 368,01 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 5 341,43 Punkten in den Handel, nach 5 341,58 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 341,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 385,61 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 496,59 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 5 374,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 569,38 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,29 Prozent nach oben. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 3,30 Prozent auf 40,72 CHF), Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 146,50 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 83,64 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 279,15 EUR) und Barclays (+ 1,47 Prozent auf 4,63 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-3,20 Prozent auf 5,54 GBP), Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,37 Prozent auf 976,40 EUR), BAT (-1,08 Prozent auf 41,97 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,02 Prozent auf 36,04 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 315 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 584,217 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,24
|-0,99%
|ASML NV
|1 525,60
|0,70%
|Barclays plc
|5,44
|1,70%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,62
|-1,16%
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|-0,34%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|1,04%
|Novartis AG
|127,24
|0,73%
|Rheinmetall AG
|984,60
|-0,82%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,92
|-0,20%
|Siemens AG
|280,10
|1,58%
|Siemens Energy AG
|143,56
|0,03%
|UBS
|43,47
|2,14%
|UniCredit S.p.A.
|84,33
|1,96%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 353,40
|0,22%
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