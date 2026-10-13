Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Bewegung
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13.10.2026 15:58:32
STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im STOXX 50
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,05 Prozent stärker bei 5 342,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 5 335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 340,04 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 335,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 374,78 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 5 332,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 370,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 719,93 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,77 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,94 Prozent auf 6,05 GBP), Zurich Insurance (+ 1,69 Prozent auf 588,60 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 77,54 CHF), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 196,62 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 25,25 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen London Stock Exchange (LSE) (-4,66 Prozent auf 83,52 GBP), Rolls-Royce (-2,15 Prozent auf 13,66 GBP), Siemens Energy (-1,34 Prozent auf 144,82 EUR), Rio Tinto (-0,71 Prozent auf 70,93 GBP) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 187,16 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 583 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 617,285 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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