STOXX 50-Handel aktuell: Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,92 Prozent stärker bei 5 206,54 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,343 Prozent höher bei 5 176,58 Punkten, nach 5 158,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 207,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 176,58 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 3,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 060,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 555,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,03 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,42 Prozent auf 12,37 GBP), SAP SE (+ 2,29 Prozent auf 154,36 EUR), Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1 234,40 EUR), Airbus SE (+ 1,89 Prozent auf 169,14 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,42 Prozent auf 94,06 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2,11 Prozent auf 5,53 GBP), Rio Tinto (-1,13 Prozent auf 76,80 GBP), BAT (-1,12 Prozent auf 48,37 GBP), Richemont (-0,99 Prozent auf 155,10 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,90 Prozent auf 32,10 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 446 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 513,762 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Mit 7,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at