STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Der STOXX 50 wagt sich am ersten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 506,66 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,176 Prozent auf 5 514,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 504,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 530,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 501,20 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 385,08 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5 047,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 553,93 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,08 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,18 Prozent auf 1 228,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 15,65 GBP), GSK (+ 1,46 Prozent auf 18,44 GBP) und HSBC (+ 0,58 Prozent auf 15,37 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,27 Prozent auf 186,15 CHF), Nestlé (-2,79 Prozent auf 78,75 CHF), Unilever (-1,83 Prozent auf 45,06 GBP), BAT (-1,42 Prozent auf 41,54 GBP) und RELX (-1,27 Prozent auf 24,94 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 386 060 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at