STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

Für den STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 5 435,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,194 Prozent auf 5 431,34 Punkte an der Kurstafel, nach 5 420,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 418,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 442,10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 342,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 026,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 512,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,65 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 6,91 Prozent auf 49,47 GBP), Rheinmetall (+ 4,28 Prozent auf 1 095,60 EUR), RELX (+ 3,43 Prozent auf 27,74 GBP), BAT (+ 2,19 Prozent auf 46,67 GBP) und SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 154,24 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 144,90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,94 Prozent auf 78,26 CHF), AstraZeneca (-0,73 Prozent auf 127,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,55 Prozent auf 32,59 GBP) und Siemens (-0,53 Prozent auf 271,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 650 698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 602,408 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at