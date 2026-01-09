STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent fester bei 5 072,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,172 Prozent auf 5 024,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 015,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 073,11 Punkte, das Tagestief hingegen 5 024,39 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,09 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 4 805,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 767,34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 415,89 Punkten berechnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR), BP (+ 2,43 Prozent auf 4,26 GBP), Diageo (+ 2,03 Prozent auf 16,35 GBP), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 886,50 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 12,91 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,86 Prozent auf 60,17 GBP), Allianz (-2,10 Prozent auf 382,00 EUR), Zurich Insurance (-1,56 Prozent auf 580,20 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,09 Prozent auf 526,80 EUR) und Airbus SE (-0,77 Prozent auf 213,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 768 884 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 407,679 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at