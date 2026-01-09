Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Fokus 09.01.2026 15:58:56

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent fester bei 5 072,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,172 Prozent auf 5 024,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 015,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 073,11 Punkte, das Tagestief hingegen 5 024,39 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,09 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 4 805,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 767,34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 415,89 Punkten berechnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR), BP (+ 2,43 Prozent auf 4,26 GBP), Diageo (+ 2,03 Prozent auf 16,35 GBP), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 886,50 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 12,91 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,86 Prozent auf 60,17 GBP), Allianz (-2,10 Prozent auf 382,00 EUR), Zurich Insurance (-1,56 Prozent auf 580,20 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,09 Prozent auf 526,80 EUR) und Airbus SE (-0,77 Prozent auf 213,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 768 884 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 407,679 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten