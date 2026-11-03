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Kursentwicklung 03.11.2026 12:26:54

STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell

STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Minus.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 5 386,34 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,199 Prozent auf 5 390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 390,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 357,35 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 5 298,36 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 5 467,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 765,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,66 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novartis (+ 0,59 Prozent auf 132,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 71,68 CHF), Zurich Insurance (+ 0,45 Prozent auf 626,40 CHF), Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 004,00 EUR) und GSK (+ 0,40 Prozent auf 18,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR), RELX (-1,83 Prozent auf 29,43 GBP), Unilever (-1,42 Prozent auf 48,32 GBP), Rio Tinto (-1,39 Prozent auf 61,10 GBP) und Airbus SE (-1,27 Prozent auf 193,68 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 600 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 544,519 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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ABB (Asea Brown Boveri) 78,82 2,50% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 193,64 -0,63% Airbus SE
ASML NV 1 382,40 1,26% ASML NV
Barclays plc 5,04 -0,20% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,07 -0,97% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,90 -0,18% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,02 1,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 142,98 -1,13% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,40 -1,28% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 004,00 0,52% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 73,18 -1,20% Rio Tinto plc
SAP SE 206,10 -1,29% SAP SE
Siemens AG 270,25 0,88% Siemens AG
Unilever PLC 58,34 -1,45% Unilever PLC
Zurich Insurance AG (Zürich) 679,80 0,21% Zurich Insurance AG (Zürich)

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