Stoxx Europe 50
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03.11.2026 12:26:54
STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell
Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 5 386,34 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,199 Prozent auf 5 390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 390,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 357,35 Zählern.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 5 298,36 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 5 467,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 765,55 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,66 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novartis (+ 0,59 Prozent auf 132,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 71,68 CHF), Zurich Insurance (+ 0,45 Prozent auf 626,40 CHF), Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 004,00 EUR) und GSK (+ 0,40 Prozent auf 18,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR), RELX (-1,83 Prozent auf 29,43 GBP), Unilever (-1,42 Prozent auf 48,32 GBP), Rio Tinto (-1,39 Prozent auf 61,10 GBP) und Airbus SE (-1,27 Prozent auf 193,68 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 600 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 544,519 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|78,82
|2,50%
|Airbus SE
|193,64
|-0,63%
|ASML NV
|1 382,40
|1,26%
|Barclays plc
|5,04
|-0,20%
|BP plc (British Petrol)
|7,07
|-0,97%
|GSK PLC Registered Shs
|21,90
|-0,18%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,02
|1,30%
|Novartis AG
|142,98
|-1,13%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,40
|-1,28%
|Rheinmetall AG
|1 004,00
|0,52%
|Rio Tinto plc
|73,18
|-1,20%
|SAP SE
|206,10
|-1,29%
|Siemens AG
|270,25
|0,88%
|Unilever PLC
|58,34
|-1,45%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|679,80
|0,21%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 369,50
|-0,59%
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