STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 5 386,34 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,199 Prozent auf 5 390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 390,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 357,35 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 5 298,36 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 5 467,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 765,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,66 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novartis (+ 0,59 Prozent auf 132,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 71,68 CHF), Zurich Insurance (+ 0,45 Prozent auf 626,40 CHF), Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 004,00 EUR) und GSK (+ 0,40 Prozent auf 18,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR), RELX (-1,83 Prozent auf 29,43 GBP), Unilever (-1,42 Prozent auf 48,32 GBP), Rio Tinto (-1,39 Prozent auf 61,10 GBP) und Airbus SE (-1,27 Prozent auf 193,68 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 600 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 544,519 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at