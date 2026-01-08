BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Kursverlauf
|
08.01.2026 15:59:00
STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags
Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 5 020,53 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 011,06 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 028,82 Punkte, das Tagestief hingegen 5 005,06 Zähler.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 08.12.2025, mit 4 813,63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 791,49 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Stand von 4 387,71 Punkten.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 171,55 CHF), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 859,00 EUR), Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,03 GBP) und BAT (+ 1,49 Prozent auf 40,25 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 59,62 CHF), Siemens (-1,91 Prozent auf 251,35 EUR), Enel (-0,92 Prozent auf 9,30 EUR), SAP SE (-0,82 Prozent auf 206,70 EUR) und Rio Tinto (-0,78 Prozent auf 62,09 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 470 696 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 411,245 Mrd. Euro heraus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)