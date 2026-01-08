BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Kursverlauf 08.01.2026 15:59:00

STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag kaum verändert.

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 5 020,53 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 011,06 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 028,82 Punkte, das Tagestief hingegen 5 005,06 Zähler.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 08.12.2025, mit 4 813,63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 791,49 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Stand von 4 387,71 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 171,55 CHF), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 859,00 EUR), Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,03 GBP) und BAT (+ 1,49 Prozent auf 40,25 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 59,62 CHF), Siemens (-1,91 Prozent auf 251,35 EUR), Enel (-0,92 Prozent auf 9,30 EUR), SAP SE (-0,82 Prozent auf 206,70 EUR) und Rio Tinto (-0,78 Prozent auf 62,09 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 470 696 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 411,245 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

