STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,01 Prozent höher bei 5 250,71 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,225 Prozent fester bei 5 209,69 Punkten in den Handel, nach 5 197,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 254,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 209,69 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 5 056,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 295,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Wert von 4 505,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,47 Prozent auf 74,56 EUR), Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 174,62 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 180,18 EUR), Siemens (+ 2,57 Prozent auf 275,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,98 Prozent auf 5,73 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 29,31 EUR), Rheinmetall (+ 0,36 Prozent auf 1 231,60 EUR), Allianz (+ 1,14 Prozent auf 390,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,26 Prozent auf 474,90 EUR) und SAP SE (+ 1,28 Prozent auf 153,72 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 939 959 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 543,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at