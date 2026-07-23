Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Index im Fokus 23.07.2026 12:27:01

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstag mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,87 Prozent auf 5 392,59 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 428,33 Zählern und damit 0,213 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 439,90 Punkte).

Bei 5 373,48 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 428,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,219 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 324,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 070,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 523,16 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,83 Prozent auf 5,55 GBP), Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), Rheinmetall (+ 2,76) Prozent auf 1 035,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,66 Prozent auf 33,47 GBP) und RELX (+ 0,65 Prozent auf 24,70 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-6,85 Prozent auf 80,27 CHF), UniCredit (-4,48 Prozent auf 79,82 EUR), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,25 CHF), National Grid (-1,52 Prozent auf 12,31 GBP) und Unilever (-1,43 Prozent auf 45,48 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 698 380 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 614,125 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 573,20 -0,13% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,51 3,19% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,37 -0,23% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,44 -1,53% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 86,20 -6,31% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,10 0,53% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,00 0,49% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 036,80 2,59% Rheinmetall AG
Richemont 206,60 -1,57% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 368,03 2,63% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,29 2,10% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 79,86 -4,55% UniCredit S.p.A.
Unilever PLC 53,32 -1,26% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 392,97 -0,86%

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