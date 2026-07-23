Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Index im Fokus
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23.07.2026 12:27:01
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot
Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,87 Prozent auf 5 392,59 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 428,33 Zählern und damit 0,213 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 439,90 Punkte).
Bei 5 373,48 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 428,33 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,219 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 324,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 070,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 523,16 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,83 Prozent auf 5,55 GBP), Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), Rheinmetall (+ 2,76) Prozent auf 1 035,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,66 Prozent auf 33,47 GBP) und RELX (+ 0,65 Prozent auf 24,70 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-6,85 Prozent auf 80,27 CHF), UniCredit (-4,48 Prozent auf 79,82 EUR), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,25 CHF), National Grid (-1,52 Prozent auf 12,31 GBP) und Unilever (-1,43 Prozent auf 45,48 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 698 380 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 614,125 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
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12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
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|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 573,20
|-0,13%
|BP plc (British Petrol)
|6,51
|3,19%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,37
|-0,23%
|National Grid plc
|14,44
|-1,53%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,20
|-6,31%
|Prosus N.V.
|37,10
|0,53%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,00
|0,49%
|Rheinmetall AG
|1 036,80
|2,59%
|Richemont
|206,60
|-1,57%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|368,03
|2,63%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,29
|2,10%
|UniCredit S.p.A.
|79,86
|-4,55%
|Unilever PLC
|53,32
|-1,26%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 392,97
|-0,86%