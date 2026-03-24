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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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STOXX 50-Performance im Blick 24.03.2026 12:27:32

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag in Grün

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag in Grün

Der STOXX 50 verzeichnet am Dienstag Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 4 829,17 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,157 Prozent auf 4 826,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 818,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 847,45 Punkte, das Tagestief hingegen 4 791,89 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Stand von 5 255,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 892,45 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 668,06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,58 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 1,95 Prozent auf 25,09 GBP), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,20 CHF), Enel (+ 1,62 Prozent auf 9,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,61 Prozent auf 85,72 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 32,01 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,69 Prozent auf 149,72 EUR), UniCredit (-2,19 Prozent auf 60,85 EUR), Airbus SE (-1,63 Prozent auf 163,70 EUR), Rolls-Royce (-1,56 Prozent auf 11,65 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,32 Prozent auf 5,09 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 273 566 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 453,020 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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