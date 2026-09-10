Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.09.2026 12:26:40
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag leichter
Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,26 Prozent auf 5 323,46 Punkte nach unten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 5 339,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 337,57 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 313,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 346,47 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,88 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 541,01 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 5 154,04 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 4 555,96 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 1,47 Prozent auf 113,30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 503,20 EUR), BP (+ 0,92) Prozent auf 5,62 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 6,68 EUR) und Airbus SE (+ 0,72 Prozent auf 197,68 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), Rio Tinto (-1,60 Prozent auf 74,80 GBP), HSBC (-1,45 Prozent auf 15,27 GBP), Richemont (-1,37 Prozent auf 172,70 CHF) und UBS (-1,01 Prozent auf 44,12 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 999 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
10.09.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
10.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
10.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags stärker (finanzen.at)
|
10.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,06
|-0,34%
|ASML NV
|1 456,00
|-2,02%
|BP plc (British Petrol)
|6,60
|1,27%
|HSBC Holdings plc
|17,87
|-1,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,65
|0,05%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|497,70
|0,30%
|Novartis AG
|118,30
|0,03%
|Richemont
|182,50
|-1,72%
|Rio Tinto plc
|85,41
|-4,35%
|SAP SE
|176,32
|-2,30%
|UBS
|46,38
|-1,95%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 300,23
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.