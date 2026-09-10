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Kursentwicklung im Fokus 10.09.2026 12:26:40

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag leichter

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag leichter

Der STOXX 50 fällt am Mittag.

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,26 Prozent auf 5 323,46 Punkte nach unten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 5 339,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 337,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 313,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 346,47 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,88 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 541,01 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 5 154,04 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 4 555,96 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 1,47 Prozent auf 113,30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 503,20 EUR), BP (+ 0,92) Prozent auf 5,62 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 6,68 EUR) und Airbus SE (+ 0,72 Prozent auf 197,68 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), Rio Tinto (-1,60 Prozent auf 74,80 GBP), HSBC (-1,45 Prozent auf 15,27 GBP), Richemont (-1,37 Prozent auf 172,70 CHF) und UBS (-1,01 Prozent auf 44,12 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 999 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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