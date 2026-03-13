London Stock Exchange Aktie

STOXX 50-Performance im Blick 13.03.2026 12:27:04

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen

Aktuell agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,08 Prozent höher bei 4 996,41 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,273 Prozent auf 4 978,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 992,56 Punkten am Vortag.

Bei 4 938,66 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 003,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,773 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 5 146,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 814,15 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.03.2025, einen Wert von 4 585,91 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,792 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 597,00 EUR), Enel (+ 2,38 Prozent auf 9,69 EUR), BP (+ 1,59 Prozent auf 5,38 GBP), Roche (+ 1,48 Prozent auf 322,90 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,42 Prozent auf 87,08 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-1,68 Prozent auf 12,62 GBP), Richemont (-1,52 Prozent auf 139,40 CHF), Siemens (-1,36 Prozent auf 221,65 EUR), UniCredit (-1,32 Prozent auf 63,73 EUR) und RELX (-1,29 Prozent auf 25,54 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16 614 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 454,947 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

