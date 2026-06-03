STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag schwächer

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 5 163,43 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,018 Prozent leichter bei 5 188,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 189,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 153,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 188,54 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,510 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 5 071,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 036,59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 545,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 1,62 Prozent auf 18,50 GBP), National Grid (+ 1,43 Prozent auf 12,05 GBP), Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 160,76 EUR), BP (+ 1,12 Prozent auf 5,43 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,12 Prozent auf 32,51 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3,28 Prozent auf 157,52 EUR), Rio Tinto (-2,52 Prozent auf 80,99 GBP), Allianz (-1,88 Prozent auf 369,60 EUR), Airbus SE (-1,81 Prozent auf 169,48 EUR) und Deutsche Telekom (-1,56 Prozent auf 28,43 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 627 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 537,273 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at